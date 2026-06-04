Spectacle Danse Hip Hop/Break 16 juillet à 19h30 – Empreintes par la compagnie BetterDayz Site Jacques Prévert Rennes Jeudi 16 juillet, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez découvrir la proposition estivale de Quartiers en Scène ! Dans le cadre de l’événement Bréq’in Holidays un spectacle de danse mêlant Hip Hop et Break s’installe sur le site de Jacques Prévert.

Venez découvrir la proposition estivale de Quartiers en Scène !

Dans le cadre de l’événement Bréq’in Holidays un spectacle de danse mêlant Hip Hop et Break s’installe sur le site de Jacques Prévert le jeudi 16 juillet à 19h30.

EMPREINTES :

Au travers de leurs danses, à la fois breaking, hip-hop et contemporaine. Elles vous raconteront une manière de prendre sa place et de lutter grâce à la force du groupe.

Laissez vous émerveiller par Ia technique et la créativité des danseur.se.s au service d’un récit initiatique aussi enrichissant que touchant.

6 danseur.se.s / 40 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T20:30:00.000+02:00

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Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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