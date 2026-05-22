Bonnemazon

Spectacle danse Soro !

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Spectacle programmé dans le cadre du DIOSAS FEST

Par la compagnie Chaos

Soro!, c’est une pensée féministe qui danse son combat comme une inébranlable déclaration d’amour à la vie. Le corps est puissant et vulnérable à la fois. La parole l’accompagne pour conjurer des siècles

de mutisme forcé. La danse de Soro! se revendique comme une politique de l’intime prête à défoncer les murs branlants de la culture patriarcale.

– Durée 40 minutes

– Dès 10 ans

– Gratuit .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Show programmed as part of DIOSAS FEST

By Compagnie Chaos

Soro! is a feminist thought that dances its battle like an unshakeable declaration of love for life. The body is both powerful and vulnerable. The spoken word accompanies her to ward off centuries

of forced silence. Soro!’s dance claims to be a politics of the intimate, ready to break down the shaky walls of patriarchal culture.

L’événement Spectacle danse Soro ! Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65