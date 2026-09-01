Spectacle Dansez jusqu’à soi Concarneau
mercredi 23 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Spectacle Dansez jusqu’à soi
Librairie Albertine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:15:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Dans le cadre du Festival Cap Danse.
L’autrice Coline Pierré et la chorégraphe Aëla Labbé proposent une rencontre croisée autour du mouvement, de la création et de la transformation de soi. À travers leurs pratiques respectives, elles explorent les liens entre le
corps, l’écriture et l’image, et la manière dont ces langages permettent d’exprimer des émotions, de retrouver une justesse intime et de se réapproprier son propre rythme.
Un temps d’échange sensible et inspirant, ouvert au dialogue, pour questionner ensemble ce que signifie habiter pleinement son mouvement.
En partenariat avec la librairie Albertine. Gratuit sur réservation à la Librairie
Durée 1h15, dès 14 ans .
Librairie Albertine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Spectacle Dansez jusqu’à soi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-07 par OTC CCA
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