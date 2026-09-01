Informations pratiques

Concarneau

Spectacle D’après une Histoire Vraie

Manoir du Porzou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Huit danseurs et deux batteurs partagent la scène dans une pièce où les frontières se déplacent et les rôles se réinventent.

Inspirée par des gestes et des énergies issues de danses traditionnelles du Maghreb, la pièce fait émerger une écriture

du collectif où rythmes, pulsations et circulations du groupe deviennent moteurs du mouvement.

Portés par l’énergie des percussions, les corps se rapprochent, se soutiennent, se rassemblent puis s’éloignent

à nouveau. Entre puissance collective et singularités, la chorégraphie explore ce qui nous relie aux autres et pose une

question simple et universelle comment être ensemble ?

Interprètes Youness Aboulakoul, Fabien Almakiewicz, Yaïr Barelli, Massimo Fusco, Pep Garrigues, Kerem Gelebek, Filipe Lourenço, Roberto Martínez.

Echange avec les artistes à l’issue du spectacle

En partenariat avec la Ville de Concarneau, Concarneau Scènes et les Chantiers Piriou.

Durée 1 heure

Dès 8 ans .

Manoir du Porzou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Spectacle D’après une Histoire Vraie Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA