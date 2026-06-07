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Spectacle de chant du centre Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Spectacle de chant du centre Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Spectacle de chant du centre Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : <p></p>

Tous les ateliers chant se réunissent sur scène pour un spectacle collectif mêlant voix, énergie et émotions à travers un répertoire varié et chaleureux.

Spectacle au centre Mercoeur, concert orchestré par Emma REY.
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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