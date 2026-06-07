Spectacle de chant du centre Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Spectacle de chant du centre Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS jeudi 18 juin 2026.
Tous les ateliers chant se réunissent sur scène pour un spectacle collectif mêlant voix, énergie et émotions à travers un répertoire varié et chaleureux.
Spectacle au centre Mercoeur, concert orchestré par Emma REY.
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
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