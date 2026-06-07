Spectacle de chant du centre Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Tous les ateliers chant se réunissent sur scène pour un spectacle collectif mêlant voix, énergie et émotions à travers un répertoire varié et chaleureux.

Spectacle au centre Mercoeur, concert orchestré par Emma REY.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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