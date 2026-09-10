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Spectacle De chez moi à chez moi Casteljaloux

jeudi 19 novembre 2026 · Casteljaloux

Spectacle De chez moi à chez moi Casteljaloux

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle de la Bartère
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Casteljaloux

Spectacle De chez moi à chez moi

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Par le conteur Florant Mercadier
Pour son nouveau spectacle, Florant Mercadier fait le récit d’une odyssée celle d’un jeune homme débarquant de la campagne à la grande ville.
Par le conteur Florant Mercadier
Pour son nouveau spectacle, Florant Mercadier fait le récit d’une odyssée celle d’un jeune homme débarquant de la campagne à la grande ville. Avec son ironie et sa tendresse, mêlant contes et anecdotes, il raconte en musique et en humour son Grand Voyage celui de son imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et deux langues, trouvant de quoi s’amuser d’un côté comme de l’autre.
En partenariat avec les ATP de Marmande   .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 11 30  biblio@mairie-casteljaloux.fr

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English : Spectacle De chez moi à chez moi

By storyteller Florant Mercadier
In his new show, Florant Mercadier tells the story of an odyssey: that of a young man moving from the countryside to the big city.

L’événement Spectacle De chez moi à chez moi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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