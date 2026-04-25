Spectacle de clôture Terrasse du Palais des Congrès Vichy
Spectacle de clôture Terrasse du Palais des Congrès Vichy dimanche 14 juin 2026.
Vichy
Spectacle de clôture
Terrasse du Palais des Congrès Parc de l’Impératrice Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:30:00
fin : 2026-06-14 17:15:00
Date(s) :
2026-06-14
La Garde impériale de Dijon et les danseurs du défilé vous invitent à un spectacle haut en couleur mêlant musique et danse.
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Terrasse du Palais des Congrès Parc de l’Impératrice Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
The Dijon Imperial Guard and the parade dancers invite you to a colorful spectacle of music and dance.
L’événement Spectacle de clôture Vichy a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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