Spectacle de clôture Terrasse du Palais des Congrès Vichy

Vichy

Spectacle de clôture

Terrasse du Palais des Congrès Parc de l’Impératrice Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14 17:15:00

Date(s) :

2026-06-14

La Garde impériale de Dijon et les danseurs du défilé vous invitent à un spectacle haut en couleur mêlant musique et danse.

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Terrasse du Palais des Congrès Parc de l’Impératrice Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

The Dijon Imperial Guard and the parade dancers invite you to a colorful spectacle of music and dance.

L’événement Spectacle de clôture Vichy a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations