SPECTACLE DE CLOWN TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac

Informations pratiques

Tibiran-Jaunac

SPECTACLE DE CLOWN

TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Camping Le Rural accueille la compagnie Dévissez vers ça avec le spectacle de clown T’rêves

Ella, une clown qui se prend pour une coccinelle, a parcouru le monde.

Elle est à la recherche de son rêve d’enfant

Peut-être pourrez-vous l’aider à le retrouver ?

Gratuit

Pour les 3-6 ans et leurs familles

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TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52

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English :

Camping Le Rural welcomes the theater company D%E9vissez vers %E7a with the clown show T’r%EAves

Ella, a clown who thinks she’s a ladybug, has traveled the world.

She is searching for her childhood dream.

Maybe you can help her find it?

Free

For children ages 3–6 and their families

L’événement SPECTACLE DE CLOWN Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65