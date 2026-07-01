SPECTACLE DE CLOWN TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac
vendredi 31 juillet 2026 · TIBIRAN-JAUNAC · Tibiran-Jaunac
Informations pratiques
Tibiran-Jaunac
SPECTACLE DE CLOWN
TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Le Camping Le Rural accueille la compagnie Dévissez vers ça avec le spectacle de clown T’rêves
Ella, une clown qui se prend pour une coccinelle, a parcouru le monde.
Elle est à la recherche de son rêve d’enfant
Peut-être pourrez-vous l’aider à le retrouver ?
Gratuit
Pour les 3-6 ans et leurs familles
.
TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Camping Le Rural welcomes the theater company D%E9vissez vers %E7a with the clown show T’r%EAves
Ella, a clown who thinks she’s a ladybug, has traveled the world.
She is searching for her childhood dream.
Maybe you can help her find it?
Free
For children ages 3–6 and their families
L’événement SPECTACLE DE CLOWN Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65