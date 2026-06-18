Spectacle de Constance Inconstance Rue Pierre de Coubertin Yvetot
Spectacle de Constance Inconstance Rue Pierre de Coubertin Yvetot mercredi 2 décembre 2026.
Yvetot
Spectacle de Constance Inconstance
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne, avec finesse, des personnages d’une humanité folle ! J’ai longtemps cru que j’étais invincible, jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. .
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr
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English : Spectacle de Constance Inconstance
L’événement Spectacle de Constance Inconstance Yvetot a été mis à jour le 2026-06-18 par Yvetot Normandie Tourisme
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