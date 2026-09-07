Spectacle de conte – Dan’liv, na zistoir, Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu, Saint-Leu

Informations pratiques

Spectacle de conte – Dan’liv, na zistoir Vendredi 2 octobre, 10h00 Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu La Réunion

Spectacle scolaire. Inscription obligatoire pour le tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T09:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T09:00:00+02:00

« Avant, je ne lisais pas, je ne savais pas !

Puis un ami m’a offert un livre… Quelle idée !!

Dedans, il y avait des histoires. « J’ai appris à lire, j’avais 20 ans. »

C’est un spectacle pour dire qu’il faut se faire confiance et aimer ce que l’on fait.

Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu rue de la cheminée 97424 Piton Saint-Leu Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 0262 34 09 05 https://mediatheque-saintleu.re/ https://www.facebook.com/saintleu [{« type »: « phone », « value »: « 0262 34 09 05 »}]

Biblis en folie 2026

© Stephane Thomas