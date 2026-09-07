Spectacle de conte – Dan’liv, na zistoir, Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu, Saint-Leu
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu · Saint-Leu
Informations pratiques
Spectacle de conte – Dan’liv, na zistoir Vendredi 2 octobre, 10h00 Bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu La Réunion
Spectacle scolaire. Inscription obligatoire pour le tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T09:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T09:00:00+02:00
« Avant, je ne lisais pas, je ne savais pas !
Puis un ami m’a offert un livre… Quelle idée !!
Dedans, il y avait des histoires. « J’ai appris à lire, j’avais 20 ans. »
C’est un spectacle pour dire qu’il faut se faire confiance et aimer ce que l’on fait.
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Biblis en folie 2026
© Stephane Thomas
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