Spectacle de contes en Gallo (8 mai 2026) – Gigi Bigot, Marie Chiff’mine, Morgane Le Cuff, Blanche Le Liepvre | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes Vendredi 8 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 12 €, réduit : 10 €, carte SORTIR !

Quatre conteuses ouvrent Fabula à Rennes : deux duos, une transmission entre générations, des contes en gallo et des histoires qui circulent d’une voix à l’autre.

En avant-deux !

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Deux duos de conteuses ouvrent la première édition de Fabula.

Si deux sont mères de contes, les deux autres en sont les filles. Lorsqu’elles se croisent, elles tapent du pied, rient, et partagent leur passion du conte.

Des histoires sans âge. Un héritage qui passe de voix en voix.

La transmission qui dit… la vie.

### Deux duos, quatre rencontres

**Marie Chiff’mine, Gigi Bigot, Morgane Le Cuff et Blanche Le Liepvre.**

Deux d’entre elles sont des voix reconnues du conte. Les deux autres portent déjà leur propre univers, leur énergie.

Pour cette première édition, Marie Chiff’mine et Gigi Bigot, marraines du festival, racontent en Gallo avec leurs filleules de cœur et de conte.

### Expérience du public

Le public est témoin du passage des histoires, qui circulent de voix en voix, de génération en génération. On découvre des univers, des présences, des manières de raconter, portées par chaque conteuse.

À la fois spectacle et transmission, ce moment donne à entendre des récits qui traversent le temps et nous parlent à tous.

### Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une sortie entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai 2026 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-08T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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