Spectacle de contes / L’enfant au poisson rouge et autres contes d’apprentissage Médiathèque Edmond Rostand Paris

Informations pratiques

En partenariat avec l’association Calliope, plusieurs évènements auront lieu dans le 17e arrondissement pour célébrer les contes et le livre de conte. Le dimanche 27 septembre, le prix de l’album et du recueil de contes sera décerné.

N’hésitez pas à voter pour votre ouvrage préféré dans notre bibliothèque, la sélection et l’urne se trouve au rez-de-chaussée.

A cette occasion, la médiathèque Edmond Rostand a le plaisir d’accueillir la conteuse Muriel Bloch pour un après-midi consacré aux contes.

Nous débuterons par une réécriture du conte d’Andersen, le vaillant soldat de plomb puis nous glisserons vers d’autres histoires, issues de l’ouvrage L’enfant au poisson rouge et autres contes d’apprentissage, qui figure parmi la sélection.

A l’occasion du Berceau du Merveilleux, festival et salon du livre de conte dans le 17eme arrondissement, nous accueillons Muriel Bloch pour un spectacle de contes.

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



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