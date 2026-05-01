Bétaille

Spectacle de contes participatif

1294 route de malmartel Bétaille Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Pour créer du lien et s'animer avec joie et humour grâce à la différence

Création inspirée des rencontres lors d'ateliers de méditation par le conte et le cheval avec un public inclusif dont les personnes en situations de handicap et personnes âgées

Apporter chaise pliantes et couvertures pour être au sol

Buvette sur place

Pour créer du lien et s'animer avec joie et humour grâce à la différence

Création inspirée des rencontres lors d'ateliers de méditation par le conte et le cheval avec un public inclusif dont les personnes en situations de handicap et personnes âgées

Apporter chaise pliantes et couvertures pour être au sol

Buvette sur place

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1294 route de malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 7 67 26 94 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To connect and entertain with joy and humor through difference

Creation inspired by encounters at storytelling and horse meditation workshops with an inclusive audience including people with disabilities and the elderly

Bring folding chair and blankets to be on the ground

Beverage on site

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L’événement Spectacle de contes participatif Bétaille a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Dordogne