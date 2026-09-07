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Spectacle de contes : « Souviens-toi ! », Lavoir de Vence, Vence

dimanche 20 septembre 2026 · Lavoir de Vence · Vence

Spectacle de contes : « Souviens-toi ! », Lavoir de Vence, Vence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Vence
Adresse
67 Av. des Poilus, 06140 Vence
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes

Spectacle de contes : « Souviens-toi ! » Dimanche 20 septembre, 11h00 Lavoir de Vence Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Souviens-toi de ces histoires, légendes et racontars du Moyen-Pays !
Souviens-toi du temps d’avant, de ces anciens qui ont peuplé nos terres, de leur métier, de leur vie, de leurs peurs, de leur amour…. Souviens-toi, ils vivent encore là sur les chemins de terre, là où ils sont passés !

RDV : Lavoir de Vence

Lavoir de Vence 67 Av. des Poilus, 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Souviens-toi de ces histoires, légendes et racontars du Moyen-Pays !

© F. Pujalte

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