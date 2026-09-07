Spectacle de contes : « Souviens-toi ! », Lavoir de Vence, Vence
dimanche 20 septembre 2026 · Lavoir de Vence · Vence
Informations pratiques
Spectacle de contes : « Souviens-toi ! » Dimanche 20 septembre, 11h00 Lavoir de Vence Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Souviens-toi de ces histoires, légendes et racontars du Moyen-Pays !
Souviens-toi du temps d’avant, de ces anciens qui ont peuplé nos terres, de leur métier, de leur vie, de leurs peurs, de leur amour…. Souviens-toi, ils vivent encore là sur les chemins de terre, là où ils sont passés !
RDV : Lavoir de Vence
Lavoir de Vence 67 Av. des Poilus, 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Souviens-toi de ces histoires, légendes et racontars du Moyen-Pays !
© F. Pujalte
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