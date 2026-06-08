Spectacle de danse A l’Aune de leurs peaux Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle de danse A l’Aune de leurs peaux

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12 21:00:00

Date(s) :

2027-02-12

Marie Barbottin chorégraphie un spectacle pour cinq danseuses de cinquante ans qui partagent leurs parcours, leurs récits et leurs désirs. À la frontière du documentaire et de la fiction dansée, cette pièce explore le temps et ce que racontent les corps des artistes après des années d’engagement physique sur les scènes. En regard, avec une multitude de récits intimes de femmes de tous âges et de tous horizons, rencontrées durant le processus de création, l’autrice Camille Froidevaux-Metterie compose une matière textuelle qui s’hybride avec la parole des interprètes. Ensemble, elles interrogent la place des corps féminins dans le monde de la scène, souvent fasciné par la jeunesse, et proposent une célébration sensible de la sororité. À l’aune de leurs peaux est une invitation à regarder autrement la beauté des peaux marquées par le temps.

A partir de 16ans.Adultes

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

Marie Barbottin choreographs a performance for five fifty-year-old dancers who share their life stories, experiences, and aspirations. Straddling the line between documentary and performance art, this piece explores the passage of time and what the artists’ bodies reveal after years of physical commitment on stage. In parallel, drawing on a multitude of intimate stories from women of all ages and backgrounds, encounteredduring the creative process, author Camille Froidevaux-Metterie crafts a textual framework that blends with the performers’ voices. Together, they explore the place of women’s bodies in the world of performance—a world often captivated by youth—and offer a sensitive celebration of sisterhood. *Through the Lens of Their Skin* is an invitation to see the beauty of skin marked by time in a new light.

For ages 16 and up.

L’événement Spectacle de danse A l’Aune de leurs peaux Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH