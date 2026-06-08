Spectacle de danse A l’Aune de leurs peaux Théâtre Le Carreau – Forbach
vendredi 12 février 2027 · Théâtre Le Carreau - · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Spectacle de danse A l’Aune de leurs peaux
Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:00:00
fin : 2027-02-12 21:00:00
Date(s) :
2027-02-12
Marie Barbottin chorégraphie un spectacle pour cinq danseuses de cinquante ans qui partagent leurs parcours, leurs récits et leurs désirs. À la frontière du documentaire et de la fiction dansée, cette pièce explore le temps et ce que racontent les corps des artistes après des années d’engagement physique sur les scènes. En regard, avec une multitude de récits intimes de femmes de tous âges et de tous horizons, rencontrées durant le processus de création, l’autrice Camille Froidevaux-Metterie compose une matière textuelle qui s’hybride avec la parole des interprètes. Ensemble, elles interrogent la place des corps féminins dans le monde de la scène, souvent fasciné par la jeunesse, et proposent une célébration sensible de la sororité. À l’aune de leurs peaux est une invitation à regarder autrement la beauté des peaux marquées par le temps.
A partir de 16ans.Adultes
27 .
Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marie Barbottin choreographs a performance for five fifty-year-old dancers who share their life stories, experiences, and aspirations. Straddling the line between documentary and performance art, this piece explores the passage of time and what the artists’ bodies reveal after years of physical commitment on stage. In parallel, drawing on a multitude of intimate stories from women of all ages and backgrounds, encounteredduring the creative process, author Camille Froidevaux-Metterie crafts a textual framework that blends with the performers’ voices. Together, they explore the place of women’s bodies in the world of performance—a world often captivated by youth—and offer a sensitive celebration of sisterhood. *Through the Lens of Their Skin* is an invitation to see the beauty of skin marked by time in a new light.
For ages 16 and up.
L’événement Spectacle de danse A l’Aune de leurs peaux Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
À voir aussi à Forbach (Moselle)
- Concert Choeur Transfrontalier Eglise Saint-Rémi – Forbach 13 septembre 2026
- Soirée masterclass biéres chez V AND B Forbach V AND B – Forbach 14 septembre 2026
- Visite de la Caserne des pompiers de Forbach, Caserne des pompiers, Forbach 19 septembre 2026
- Le Schlossberg Journées européennes du patrimoine Forbach 19 septembre 2026
- Visite de la Tour du Schlossberg, Château du Schlossberg, Forbach 19 septembre 2026