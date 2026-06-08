Spectacle de danse Badke (Remix) Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle de danse Badke (Remix)

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19 21:15:00

Date(s) :

2027-03-19

La dabké, danse folklorique du Levant donnée lors des fêtes et mariages, inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco, se transmet de génération en génération. C’est le point de départ en 2013 de Koen Augustijnen, Rosalba Torres et Hildegard De Vuyst qui signent Badke pour Les ballets C de la B. Cette pièce à la distribution intégralement palestinienne rencontre alors le succès aux quatre coins du monde pendant trois années de tournée. Palestiniens aussi, les chorégraphes Amir Sabra et Ata Khatab s’en emparent aujourd’hui avec une nouvelle génération d’artistes pour un remix empli d’une formidable énergie collective. Ils transforment la dabké en véritable terrain de jeu. Les interprètes y mêlent danse contemporaine, hip-hop, capoeira ou encore cirque pour faire surgir une version vibrante et actuelle de cette tradition, au son du mijwiz, instrument à vent en bambou à la mélodie envoûtante et explosive. Sur scène, la pulsation des corps et l’élan collectif emportent tout frappes de pieds, sauts et lignes dessinent une communauté en mouvement. Au croisement de l’héritage et de la création, Badke(remix) affirme la joie de vivre et le désir de danser comme une forme de résistance.

A partir de 12ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

The dabké, a folk dance from the Levant performed at festivals and weddings and listed as part of UNESCO’s Intangible Cultural Heritage, has been passed down from generation to generation. This served as the starting point in 2013 for Koen Augustijnen, Rosalba Torres, and Hildegard De Vuyst, who created *Badke* for Les Ballets C de la B. This piece, featuring an all-Palestinian cast, went on to enjoy success around the world during a three-year tour. Also Palestinian, choreographers Amir Sabra and Ata Khatab are now taking on the piece with a new generation of artists for a remix brimming with tremendous collective energy. They transform the dabké into a veritable playground. The performers blend contemporary dance, hip-hop, capoeira, and even circus arts to bring to life a vibrant, contemporary version of this tradition, set to the sound of the mijwiz, a bamboo wind instrument with a captivating and explosive melody. On stage, the pulsating energy of the bodies and the collective momentum sweep everything away: stomps, jumps, and lines of movement sketch out a community in motion. At the intersection of heritage and creativity, Badke(remix) celebrates the joy of life and the desire to dance as a form of resistance.

Ages 12 and up.

L’événement Spectacle de danse Badke (Remix) Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH