Spectacle de danse Carte Blanche Halles de Gaztelu Hendaye
Spectacle de danse Carte Blanche Halles de Gaztelu Hendaye dimanche 7 juin 2026.
Hendaye
Spectacle de danse Carte Blanche
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Spectacle de danse organisé par Audrey Joubier, chorégraphe (association Flux et danse) et l’association Les Deux Jumeaux en faveur des patients de l’Hôpital Marin de Hendaye.
Laissez-vous emporter par un spectacle de danse solidaire, vibrant et plein d’émotions, où se rencontrent plusieurs styles et univers artistiques.
Sur scène, près de 80 danseurs partageront leur passion pour faire rayonner une belle cause soutenir les actions de notre association en faveur des personnes en situation de handicap de l’Hôpital Marin de Hendaye.
Un moment fort, généreux et inspirant, où la danse devient un véritable langage de partage et d’inclusion. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle de danse Carte Blanche
L’événement Spectacle de danse Carte Blanche Hendaye a été mis à jour le 2026-05-19 par Hendaye Tourisme & Commerce
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