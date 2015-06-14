Spectacle de danse CDANTZA 2026 Théâtre Quintaou Anglet
Spectacle de danse CDANTZA 2026 Théâtre Quintaou Anglet samedi 13 juin 2026.
Anglet
Spectacle de danse CDANTZA 2026
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Les élèves de l’école de danse CDANTZA présentent leur spectacle de fin d’année, sur des chorégraphies originales en danse classique, moderne jazz et contemporaine.
Deux représentations
– Le samedi 13 juin à 20h.
– Le dimanche 14 juin à 15h. .
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Spectacle de danse CDANTZA 2026
L’événement Spectacle de danse CDANTZA 2026 Anglet a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Anglet
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