Spectacle de danse CDANTZA 2026 Théâtre Quintaou Anglet

Anglet

Spectacle de danse CDANTZA 2026

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Les élèves de l’école de danse CDANTZA présentent leur spectacle de fin d’année, sur des chorégraphies originales en danse classique, moderne jazz et contemporaine.

Deux représentations

– Le samedi 13 juin à 20h.

– Le dimanche 14 juin à 15h. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Spectacle de danse CDANTZA 2026

L’événement Spectacle de danse CDANTZA 2026 Anglet a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Anglet