Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 4 juillet 2026.
Jonzac
Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 23:50:00
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle de danse de l’école de danse de Gémozac.
Cette année suivez l’enquête du collier disparu à travers notre spectacle de danse.
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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine studiogemdanser@gmail.com
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English :
Dance show by the Gémozac dance school.
This year, follow the investigation of the missing necklace through our dance show.
L’événement Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Jonzac a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge
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