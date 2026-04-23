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Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Centre des Congrès de Haute-Saintonge

Adresse : 57 avenue Jean Moulin

Ville : 17500 Jonzac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 18 18 25 Tarif réduit

Jonzac

Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 23:50:00

Date(s) :
2026-07-04

Spectacle de danse de l’école de danse de Gémozac.
Cette année suivez l’enquête du collier disparu à travers notre spectacle de danse.
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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   studiogemdanser@gmail.com

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English :

Dance show by the Gémozac dance school.
This year, follow the investigation of the missing necklace through our dance show.

L’événement Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Jonzac a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge

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