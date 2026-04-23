Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Jonzac

Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-07-04 23:50:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle de danse de l’école de danse de Gémozac.

Cette année suivez l’enquête du collier disparu à travers notre spectacle de danse.

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine studiogemdanser@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance show by the Gémozac dance school.

This year, follow the investigation of the missing necklace through our dance show.

L’événement Spectacle de Danse de l’école Studio GEM’Danser Jonzac a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge