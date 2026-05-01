Saint-Gervais-sur-Mare

SPECTACLE DE DANSE DEVENIR SOEURS

34 Rue du Quai Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

EN PERSPECTIVE La traversée dansée de l’été .

Spectacle de danse devenir soeurs de la Cie Sauf le Dimanche.

Duo dansé et parlé le récitr intime d’un parcours humain et artisitique, dans uen adresse simplet et directe aux spectateurs.

RDV à 15h30 place ud Quai à Saint Gervais sur Mare.

Entrée libre

Informations au 06 88 16 81 13

EN PERSPECTIVE La traversée dansée de l’été .

Spectacle de danse devenir soeurs de la Cie Sauf le Dimanche.

Duo dansé et parlé le récitr intime d’un parcours humain et artisitique, dans uen adresse simplet et directe aux spectateurs.

RDV à 15h30 place ud Quai à Saint Gervais sur Mare.

Entrée libre

Informations au 06 88 16 81 13 .

34 Rue du Quai Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 88 16 81 13

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English :

LOOKING AHEAD: Summer’s dance crossing.

Dance show devenir soeurs by Cie Sauf le Dimanche.

Danced and spoken duet: the intimate story of a human and artistic journey, in a simple, direct address to the audience.

RDV at 15:30 place ud Quai in Saint Gervais sur Mare.

Free admission

Information: 06 88 16 81 13

L’événement SPECTACLE DE DANSE DEVENIR SOEURS Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB