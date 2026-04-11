Chartres

Spectacle de danse et chant Sans Contact

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-27 22:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-26

LE LABO présente sa nouvelle création, un spectacle de danse et chant SANS CONTACT .

Quand on refuse de voir, d’entendre, de sentir, de goûter ou de toucher… À partir de 10 ans. Spectacle amateur. 18 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

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English :

LE LABO presents its new creation, a dance and song show entitled SANS CONTACT .

L’événement Spectacle de danse et chant Sans Contact Chartres a été mis à jour le 2026-04-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES