Spectacle de danse et chant Sans Contact Chartres
Spectacle de danse et chant Sans Contact Chartres mercredi 20 mai 2026.
Chartres
Spectacle de danse et chant Sans Contact
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-27 22:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-26
LE LABO présente sa nouvelle création, un spectacle de danse et chant SANS CONTACT .
Quand on refuse de voir, d’entendre, de sentir, de goûter ou de toucher… À partir de 10 ans. Spectacle amateur. 18 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr
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English :
LE LABO presents its new creation, a dance and song show entitled SANS CONTACT .
L’événement Spectacle de danse et chant Sans Contact Chartres a été mis à jour le 2026-04-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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