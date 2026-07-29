SPECTACLE DE DANSE ET DEFILE DE MODE SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
samedi 3 octobre 2026 · SALLE CLAUDE NOUGARO · Revel
Informations pratiques
Revel
SPECTACLE DE DANSE ET DEFILE DE MODE
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Assistez à une soirée caritative
Horizon Togo Formation organise une soirée avec spectacle de danse et défilé de mode sur le thème du Livre de la Jungle, au profit du centre de formation professionnelle d’Avetsedome au Togo.
Au programme des animations danse avec le groupe de Cosmic Crew de Toulouse, défilé de mode en wax en présence du DJ Tacyo.
Buvette, snacks et stand artisanat sur place. 5 .
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie horizontogoforma@yahoo.fr
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English :
Attend a charity event
L’événement SPECTACLE DE DANSE ET DEFILE DE MODE Revel a été mis à jour le 2026-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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