Spectacle de danse inclusive accompagné de JEREMIE MALODJ’, Rocher de Palmer, Cenon

Spectacle de danse inclusive accompagné de JEREMIE MALODJ’ Dimanche 3 mai, 15h30 Rocher de Palmer Gironde

Sur réservation de 8 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T15:30:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T15:30:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

L’association Hand to Hand célèbre cette année ses 20 ans d’engagement pour la danse inclusive et donne rendez-vous au public le samedi 3 mai 2026 au Rocher de Palmer pour un événement festif, artistique et humain.

Durant tout le spectacle , elle sera accompagnée par le compositeur bordelais JEREMIE MALODJ’

Jérémie Malodj’ compose et décompose des histoires de vie, au gré de chansons métissées et poétiques.

Ensemble, ils feront de ce spectacle un moment suspendu de joie et de partage.

Rocher de Palmer Rue Aristide Briand cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/hand-to-hand/evenements/20-ans-a-2-mains »}] https://maps.app.goo.gl/hXoE8XLLBdYZVU1R8

Hand to Hand célèbre ses 20 ans d’engagement pour la danse inclusive et donne rendez-vous pour un événement festif, artistique et humain accompagné par le compositeur bordelais JEREMIE MALODJ’ danse handi

Hand to hand