Pontarlier

Spectacle de danse La roue de la danse

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

Comme avec la roue de la fortune, vous pouvez tomber sur une danse au choix…et surtout en voir de toutes sortes…grâce aux ateliers danses de Roxane…du Hip-hop au Heels en passant par de la danse orientale et encore tant d’autres…à ne pas manquer!!!

Billetterie en ligne. .

Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr

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English : Spectacle de danse La roue de la danse

L’événement Spectacle de danse La roue de la danse Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS