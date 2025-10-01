Spectacle de danse La roue de la danse Pontarlier
Spectacle de danse La roue de la danse Pontarlier samedi 20 juin 2026.
Pontarlier
Spectacle de danse La roue de la danse
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.
Comme avec la roue de la fortune, vous pouvez tomber sur une danse au choix…et surtout en voir de toutes sortes…grâce aux ateliers danses de Roxane…du Hip-hop au Heels en passant par de la danse orientale et encore tant d’autres…à ne pas manquer!!!
Billetterie en ligne. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr
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English : Spectacle de danse La roue de la danse
L’événement Spectacle de danse La roue de la danse Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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