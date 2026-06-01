Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques Lorris samedi 20 juin 2026.

Lorris

Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques

Lorris Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques

Gala de danse Les 30 ans des Rythmiques Samedi à 20h30 et dimanche à 15h. Adultes 7€, enfant de 6 à 12 ans 4€, gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements 06 18 49 55 76 7 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 49 55 76

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English :

30 years of Rhytmiques dance show

L’événement Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques Lorris a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD