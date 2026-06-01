Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques Lorris
Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques Lorris samedi 20 juin 2026.
Lorris
Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques
Lorris Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques
Gala de danse Les 30 ans des Rythmiques Samedi à 20h30 et dimanche à 15h. Adultes 7€, enfant de 6 à 12 ans 4€, gratuit pour les moins de 6 ans. Renseignements 06 18 49 55 76 7 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 49 55 76
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English :
30 years of Rhytmiques dance show
L’événement Spectacle de danse Les 30 ans des Rhytmiques Lorris a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GATINAIS SUD
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