Spectacle de danse Lullaby Shot Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle de danse Lullaby Shot

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-14 20:00:00

fin : 2027-05-14 21:00:00

Date(s) :

2027-05-14 2027-05-15

Autodidacte, venue à la danse par les cultures urbaines et repérée par Maguy Marin qui lui offre l’opportunité de jouer sa création phare May B, Leïla Ka se consacre ensuite à la chorégraphie. Présentées en 2023 au Festival Perspectives, ses premières pièces Pode Ser, Se faire la belle et C’est toi qu’on adore étaient aux prémices de son geste artistique une exploration des corps féminins par le prisme du mouvement. Après le succès international de Maldonne, joué plus de 160 fois dans le monde et accueilli au Carreau en 2025 succès qui lui a ouvert les portes des concerts de Beyoncé ou encore de la Cérémonie des Césars, Leïla Ka crée cette saison Lullaby Shot. Huit danseuses investissent la scène avec une énergie physique puissante. Dos courbés, jambes fléchies, bassins engagés, les corps se libèrent des postures contraintes et des gestes codifiés. Portées par une musique électro profonde, les interprètes abandonnent toute retenue et toute délicatesse feinte pour déployer une présence brute, ancrée et débordante. Avec ce nouveau spectacle, l’artiste poursuit son écriture chorégraphique intense et engagée, où la danse devient un espace d’émancipation, de transformation et de reconquête du corps.

A partir de 14 ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A self-taught dancer who discovered dance through urban culture and was spotted by Maguy Marin—who offered her the opportunity to perform in her landmark production *May B*—Le%EFla Ka went on to devote herself to choreography. Presented in 2023 at the Perspectives Festival, her first works, *Pode Ser*, *Se faire la belle*, and *C’est toi qu’on adore* marked the beginnings of her artistic vision: an exploration of the female body through the lens of movement. Following the international success of *Maldonne*, which was performed more than 160 times worldwide and presented at the Carreau in 2025— success that opened the doors to performances at Beyoncé’s concerts and even the César Awards ceremony, Le%EFla Ka is creating *Lullaby Shot* this season. Eight dancers take the stage with powerful physical energy. With arched backs, bent knees, and engaged hips, their bodies break free from constrained postures and codified movements. Carried by deep electronic music, the performers shed all restraint and feigned delicacy to unleash a raw, grounded, and overflowing presence. With this new show, the artist continues her intense and committed choreographic vision, in which dance becomes a space for emancipation, transformation, and the reclaiming of the body.

Ages 14 and up.

L’événement Spectacle de danse Lullaby Shot Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH