Montbazens

Spectacle de danse

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Spectacle de danse, chorégraphie et mise en scène Sophie Rivière et Régis Bouchet. Rendez-vous à la salle de spectacles vendredi à 20 h 30 et samedi à 17 h. (Centre social du plateau de Montbazens)

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 45 47

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English :

Dance show, choreographed and directed by Sophie Rivière and Régis Bouchet. Performances at the Salle de spectacles on Friday at 8:30 p.m. and Saturday at 5 p.m. (Centre social du plateau de Montbazens)

L’événement Spectacle de danse Montbazens a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)