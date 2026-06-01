Spectacle de danse Montbazens
Spectacle de danse Montbazens vendredi 19 juin 2026.
Montbazens
Spectacle de danse
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle de danse, chorégraphie et mise en scène Sophie Rivière et Régis Bouchet. Rendez-vous à la salle de spectacles vendredi à 20 h 30 et samedi à 17 h. (Centre social du plateau de Montbazens)
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 45 47
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English :
Dance show, choreographed and directed by Sophie Rivière and Régis Bouchet. Performances at the Salle de spectacles on Friday at 8:30 p.m. and Saturday at 5 p.m. (Centre social du plateau de Montbazens)
L’événement Spectacle de danse Montbazens a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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