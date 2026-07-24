Spectacle de danse Prélude Millau
vendredi 28 mai 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Spectacle de danse Prélude
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-05-28
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2027-05-28
par Cie Accrorap Kader Attou
Prélude naît d’un souffle, du premier cri, du mouvement vital. Le chorégraphe Kader Attou y revisite son itinéraire l’enfance en banlieue lyonnaise, la découverte de la boxe, la beauté des gestes, les films de Chaplin, la force du hip-hop comme espace d’émancipation.
Directeur de la Cie Accrorap, Kader Attou a contribué à transformer le hip-hop en une nouvelle scène de danse, le considérant comme une discipline d’art et de recherche mais aussi comme un moyen de témoigner sur la condition humaine, de réfléchir sur des questions de société.
Sa nouvelle création, Prélude, se déploie comme une respiration. Portée par la musique électroacoustique de Romain Dubois, elle part du silence et monte en intensité. Les neuf danseurs et danseuses y incarnent une humanité en tension la chorégraphie devient métaphore du combat, physique, poétique, fraternel.
Chorégraphie Kader Attou Avec Antuf Jikay Hassani, Azdine Bouncer, Alexis de Saint-Jean, Damien Bourletsis, Simon Hernandez, Aline Lopes, Yann Miettaux, Nabjibe Said, Alexia Lambert Musique Romain Dubois Lumière Cécile Giovansili-Vissière
Une pièce époustouflante. (…) La poésie, l’explosion physique, les sauts et les soubresauts. La Provence
Durée 1 h 10
Tout public à partir de 7 ans
Spectacle présenté avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau
Autour du spectacle
BOUM des H.I.I.T.S de la Cie Les Boudeuses. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by Accrorap Company Kader Attou
L’événement Spectacle de danse Prélude Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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