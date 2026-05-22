Spectacle de Flamenco Puntos Cardinales Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue

Spectacle de Flamenco Puntos Cardinales

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’association Flamenk’Oolé convie Puntos Cardinales au théâtre de Villefranche-de-Rouergue ! Danse, chant, guitare et percussions seront au rendez-vous pour ce spectacle placé sous le signe de la culture flamenca. Olé !

Puntos cardinales est une ode au voyage, un spectacle intimiste en 4 tableaux guidés par les points cardinaux CÁDIZ & los puertos LEVANTE SERRANĺA TRIANA.

Chant Alberto Garcia & Melchior Campos

Guitare Leny Creff

Percussions Juan Manuel Cortes

Danse Mathilde Anton

—

C’est un flamenco actuel, frais et résolument à la portée de tous-tes que défend la Cie Mathilde Antón, qui existe depuis 2015 et a à son actif plusieurs spectacles Semblanzas, Jarana et enfin Puntos Cardinales.

Le dénominateur commun de ces spectacles est un flamenco puissant et expressif dont le message universel interpelle tous types de public, des aficionados aux simples curieux et amoureux de la musique et de la danse.

S’il est vrai que les quatre artistes en scène dans Puntos Cardinales puisent leurs racines et l’essentiel de leur formation dans le flamenco traditionnel, il n’en reste pas moins que chacun multiplie les expériences auprès d’autres styles musicaux. Alberto Garcia rencontre le pianiste classique Alexandre Tharaud autour d’un spectacle qui célèbre la musique de Scarlatti et accompagne également le jazzman Louis Winsberg dans ses tournées. Leny Creff porte avec lui un savant bagage de guitare rock, funk ou encore jazz, qui colorent son jeu de sonorités nouvelles, Juan Manuel Cortés au parcours tourbillonnant dialogue avec de nombreux artistes de tout horizons notamment de variétés françaises, Mathilde Antón collabore avec des projets de jazz (Bernard Van Rossum Big Band), de guitare classique (Duo Aryaga)

—

Organisé par l’association Flamenk’Oolé.

Placement libre Théâtre des Bastides. 10 .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 40 44 55 flamenk.oole@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Flamenk’Oolé association invites Puntos Cardinales to the Villefranche-de-Rouergue theater! Dancing, singing, guitar and percussion will all be part of this show dedicated to flamenco culture. Olé!

L’événement Spectacle de Flamenco Puntos Cardinales Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)