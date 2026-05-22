Spectacle de Flamenco Puntos Cardinales Villefranche-de-Rouergue
Spectacle de Flamenco Puntos Cardinales Villefranche-de-Rouergue samedi 3 octobre 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Spectacle de Flamenco Puntos Cardinales
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’association Flamenk’Oolé convie Puntos Cardinales au théâtre de Villefranche-de-Rouergue ! Danse, chant, guitare et percussions seront au rendez-vous pour ce spectacle placé sous le signe de la culture flamenca. Olé !
Puntos cardinales est une ode au voyage, un spectacle intimiste en 4 tableaux guidés par les points cardinaux CÁDIZ & los puertos LEVANTE SERRANĺA TRIANA.
Chant Alberto Garcia & Melchior Campos
Guitare Leny Creff
Percussions Juan Manuel Cortes
Danse Mathilde Anton
—
C’est un flamenco actuel, frais et résolument à la portée de tous-tes que défend la Cie Mathilde Antón, qui existe depuis 2015 et a à son actif plusieurs spectacles Semblanzas, Jarana et enfin Puntos Cardinales.
Le dénominateur commun de ces spectacles est un flamenco puissant et expressif dont le message universel interpelle tous types de public, des aficionados aux simples curieux et amoureux de la musique et de la danse.
S’il est vrai que les quatre artistes en scène dans Puntos Cardinales puisent leurs racines et l’essentiel de leur formation dans le flamenco traditionnel, il n’en reste pas moins que chacun multiplie les expériences auprès d’autres styles musicaux. Alberto Garcia rencontre le pianiste classique Alexandre Tharaud autour d’un spectacle qui célèbre la musique de Scarlatti et accompagne également le jazzman Louis Winsberg dans ses tournées. Leny Creff porte avec lui un savant bagage de guitare rock, funk ou encore jazz, qui colorent son jeu de sonorités nouvelles, Juan Manuel Cortés au parcours tourbillonnant dialogue avec de nombreux artistes de tout horizons notamment de variétés françaises, Mathilde Antón collabore avec des projets de jazz (Bernard Van Rossum Big Band), de guitare classique (Duo Aryaga)
—
Organisé par l’association Flamenk’Oolé.
Placement libre Théâtre des Bastides. 10 .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 40 44 55 flamenk.oole@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Flamenk’Oolé association invites Puntos Cardinales to the Villefranche-de-Rouergue theater! Dancing, singing, guitar and percussion will all be part of this show dedicated to flamenco culture. Olé!
L’événement Spectacle de Flamenco Puntos Cardinales Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Réunion d’information sur les directives anticipées Villefranche-de-Rouergue 28 mai 2026
- Rencontre PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue 28 mai 2026
- Fête du vélo Édition 2026 Villefranche-de-Rouergue 30 mai 2026
- A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue 30 mai 2026
- Fête du Vélo, VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, Villefranche-de-Rouergue 30 mai 2026