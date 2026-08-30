Spectacle de Horizontal Francis Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis
samedi 12 décembre 2026 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Spectacle de Horizontal Francis
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12 22:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Laissez-vous embarquer dans l’univers décalé d’Horizontal Francis, en formule trio.
Horizontal Francis en formule trio un groupe de quadras qui chante les banalités de la vie sur un mode premier degré, cultivant l’absurde et la poésie barrée une histoire de vidange de bagnole, une polaire oubliée sur un rocher, ou encore un cheval inanimé… Entre rock surréaliste tapageur et chansons de Noël décalées, leur musique inclassable fait jubiler le public… .
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98
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English :
L’événement Spectacle de Horizontal Francis Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS
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