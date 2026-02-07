Spectacle De la plume à l’écran Théâtre du Lavoir Pontarlier

Pontarlier

Spectacle De la plume à l’écran

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 21:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Organisé par le Conservatoire Elie Dupont.

De la magie des contes, aux séries et à la télé-réalité, les Histoires continuent de se raconter. Enfilez vos bottes de sept lieux et voyagez dans le temps en passant d’un monde à l’autre ! Laissez-vous distraire et venez découvrir les élèves de la classe théâtre dans un spectacle drôle et décalé ! .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Spectacle De la plume à l’écran

L’événement Spectacle De la plume à l’écran Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS