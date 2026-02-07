Spectacle De la plume à l’écran Théâtre du Lavoir Pontarlier
Spectacle De la plume à l’écran Théâtre du Lavoir Pontarlier mercredi 13 mai 2026.
Pontarlier
Spectacle De la plume à l’écran
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 21:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Organisé par le Conservatoire Elie Dupont.
De la magie des contes, aux séries et à la télé-réalité, les Histoires continuent de se raconter. Enfilez vos bottes de sept lieux et voyagez dans le temps en passant d’un monde à l’autre ! Laissez-vous distraire et venez découvrir les élèves de la classe théâtre dans un spectacle drôle et décalé ! .
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle De la plume à l’écran
L’événement Spectacle De la plume à l’écran Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- 4ème Festival Bleu Pupitre Conférence-Concert Rêves d’étoiles Pontarlier 25 avril 2026
- Atelier Fabrication d’un baume articulaire Pontarlier 25 avril 2026
- Grainothèque Pontarlier 25 avril 2026
- Découverte du Fly HeArt®, Atelier Danse Pontarlier 25 avril 2026
- Çatli Cinéma Turc Cinéma Olympia Pontarlier 25 avril 2026