Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Spectacle de la Spéciale des Sapeurs Pompiers du Rhône

Le Colisée Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le 20 septembre prochain, le Colisée va vibrer au rythme d’un show familial exceptionnel. Portée par l’Équipe Spéciale des 35 sapeurs-pompiers du Rhône et de la Métropole de Lyon, précision, acrobaties et humour seront au rendez-vous !

Cette grande après-midi solidaire permettra de soutenir l’association Un Avion, Un Enfant, Un Rêve qui souffle ces 25 ans d’actions. Celle-ci permet aux personnes en situation de handicap et ou malades de passer des journées de joie, de bonheur avec la découverte du monde de l’aviation, de la moto.

Lors de cette après-midi, plus de 200 personnes en situation de handicap ou malades seront invités.

Vous pourrez également applaudir des sapeurs-pompiers de la région chalonnaise partis en renfort tout l’été pour éteindre les nombreux feux de toutes les régions de France. .

Le Colisée Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 82 37 30 avion.enfant.reve@hotmail.fr

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English : Spectacle de la Spéciale des Sapeurs Pompiers du Rhône

L’événement Spectacle de la Spéciale des Sapeurs Pompiers du Rhône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I