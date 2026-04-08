Spectacle de l’ARCAL: Veillée funèbre Sous la halle Vielle-Aure

Vielle-Aure

Spectacle de l’ARCAL: Veillée funèbre

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Théâtre et chant

Interdit au moins de 12 ans

Libre participation .

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 vielle-aure@pyrenees2vallees.com

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English :

Theater and singing

Forbidden for children under 12

L’événement Spectacle de l’ARCAL: Veillée funèbre Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65