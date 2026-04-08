Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de l’ARCAL: Veillée funèbre Sous la halle Vielle-Aure

Spectacle de l’ARCAL: Veillée funèbre Sous la halle Vielle-Aure jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Sous la halle

Adresse : Place de la Fontaine

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Vielle-Aure

Spectacle de l’ARCAL: Veillée funèbre

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Théâtre et chant
Interdit au moins de 12 ans
Libre participation   .

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00  vielle-aure@pyrenees2vallees.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater and singing
Forbidden for children under 12

L’événement Spectacle de l’ARCAL: Veillée funèbre Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

À voir aussi à Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)