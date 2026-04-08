Spectacle de Laurent Gerra Micropolis Besançon
vendredi 12 mars 2027 · Micropolis · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Spectacle de Laurent Gerra
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Laurent Gerra en spectacle à Dole le 10 décembre 2026, le 11 mars à Dijon, le 12 mars à Besançon et le 13 mars à Montbéliard. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2025 et 2026, et une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre dernier, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergère du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.
Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !
L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle de Laurent Gerra
L’événement Spectacle de Laurent Gerra Besançon a été mis à jour le 2026-04-08 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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