Spectacle de l’Automne Chevaux & Orchestre Haras national Cluny

Spectacle de l’Automne Chevaux & Orchestre

Haras national 2, Rue Porte des Prés Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Dans un spectacle où la puissance des chevaux rencontre la majesté de la musique, le spectacle de l’Automne vous invite à un voyage unique pendant lequel le rythme des sabots joue en harmonie avec celui des instruments pour plus d’une heure de spectacle durant lequel poésie et émotions sont au rendez-vous.

Ce désormais, rendez-vous incontournable marque le début des vacances de la Toussaint.

Ce spectacle visuel et sonore est une véritable ode à l’harmonie entre l’homme et l’animal. Un moment suspendu où la nature se raconte à travers l’art, la musique et le spectacle équestre.

Sous chapiteau Durée environ 1h10. Compte tenu de la présence des musiciens sous le chapiteau, le volume sonore de ce spectacle est élevé. .

Haras national 2, Rue Porte des Prés Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 spectacle@ehnc.fr

