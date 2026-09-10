Spectacle de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou

Informations pratiques

Spectacle de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière 19 et 20 septembre Ecole des arts du cirque La Carrière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

L’école du Cirque La Carrière oeuvre pour la valorisation des arts de la rue et la création artistique à travers des résidences d’artistes, des stages tous publics et des projets d’action culturelle.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un spectacle vous est proposé le samedi et le dimanche.

Jauge : 300 personnes pour chaque représentation

Ecole des arts du cirque La Carrière 61 – 63 rue de la Paperie 4924 Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’école du Cirque La Carrière oeuvre pour la valorisation des arts de la rue et la création artistique à travers des résidences d’artistes, des stages tous publics et des projets d’action culturelle.…

© Paul Hamelin