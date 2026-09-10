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Spectacle de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Ecole des arts du cirque La Carrière · Saint-Barthélemy-d'Anjou

Spectacle de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecole des arts du cirque La Carrière
Adresse
61 - 63 rue de la Paperie 4924
Ville
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
Département
Maine-et-Loire

Spectacle de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière 19 et 20 septembre Ecole des arts du cirque La Carrière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

L’école du Cirque La Carrière oeuvre pour la valorisation des arts de la rue et la création artistique à travers des résidences d’artistes, des stages tous publics et des projets d’action culturelle.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un spectacle vous est proposé le samedi et le dimanche.
Jauge : 300 personnes pour chaque représentation

Ecole des arts du cirque La Carrière 61 – 63 rue de la Paperie 4924 Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire
L’école du Cirque La Carrière oeuvre pour la valorisation des arts de la rue et la création artistique à travers des résidences d’artistes, des stages tous publics et des projets d’action culturelle.…

© Paul Hamelin

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