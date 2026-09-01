Spectacle de magie Gundershoffen
dimanche 13 décembre 2026 · Gundershoffen
Informations pratiques
Gundershoffen
Spectacle de magie
12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Dans le cadre de la Fête de la Lumière, venez entre amis ou en famille, assister au spectacle de magie.
Dans le cadre de la Fête de la Lumière, venez entre amis ou en famille, assister au spectacle de magie. 0 .
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
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English :
As part of the F%EAte de la Lumi%E8re, come with friends or family to see the magic show.
L’événement Spectacle de magie Gundershoffen a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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