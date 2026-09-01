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AGENDA · Gundershoffen

Spectacle de magie Gundershoffen

dimanche 13 décembre 2026 · Gundershoffen

Spectacle de magie Gundershoffen

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
12 rue d'Alsace
Ville
67110 Gundershoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Gundershoffen

Spectacle de magie

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Dans le cadre de la Fête de la Lumière, venez entre amis ou en famille, assister au spectacle de magie.
Dans le cadre de la Fête de la Lumière, venez entre amis ou en famille, assister au spectacle de magie. 0  .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

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English :

As part of the F%EAte de la Lumi%E8re, come with friends or family to see the magic show.

L’événement Spectacle de magie Gundershoffen a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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