Spectacle de Magie « Les Charlatans », Résidence Parc Le Nôtre, Saint-Ouen-l’Aumône

Informations pratiques

Spectacle de Magie « Les Charlatans » Samedi 18 juillet, 18h30 Résidence Parc Le Nôtre Val-d’Oise

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T19:15:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T19:15:00+02:00

Le Roi des Potions est venu au village pour apporter santé et émerveillement.

Ce personnage mystérieux apporte des élixirs incroyables, accompagné de la belle Carmencita, sa fidèle compagne. Cette fois, il vous offre « La Potion Miracle » et sa dernière création, une potion révolutionnaire : « Métamorphose ».

Essayez les puissantes et délicieuses potions du Roi des Élixirs durant 45 minutes.

“Les Charlatans” est un spectacle tout public, burlesque et familial.

Résidence Parc Le Nôtre 39 résidence du Parc Le Nôtre 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Chennevière Val-d’Oise Île-de-France

Programmation estival gratuites « ARTÈRE PUBLIQUE » de spectacle d’Art du Cirque et de Rue, du 11 juillet au 15 août à Saint-Ouen-l’Aumône. Par l’association NIL ADMIRARI. Suivre le fléchage le jour J

Deux à la tâche