Spectacle de Magie « Les Charlatans », Résidence Parc Le Nôtre, Saint-Ouen-l’Aumône
samedi 18 juillet 2026 · Résidence Parc Le Nôtre · Saint-Ouen-l'Aumône
Informations pratiques
Spectacle de Magie « Les Charlatans » Samedi 18 juillet, 18h30 Résidence Parc Le Nôtre Val-d’Oise
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T19:15:00+02:00
Fin : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T19:15:00+02:00
Le Roi des Potions est venu au village pour apporter santé et émerveillement.
Ce personnage mystérieux apporte des élixirs incroyables, accompagné de la belle Carmencita, sa fidèle compagne. Cette fois, il vous offre « La Potion Miracle » et sa dernière création, une potion révolutionnaire : « Métamorphose ».
Essayez les puissantes et délicieuses potions du Roi des Élixirs durant 45 minutes.
“Les Charlatans” est un spectacle tout public, burlesque et familial.
Résidence Parc Le Nôtre 39 résidence du Parc Le Nôtre 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Chennevière Val-d’Oise Île-de-France
Programmation estival gratuites « ARTÈRE PUBLIQUE » de spectacle d’Art du Cirque et de Rue, du 11 juillet au 15 août à Saint-Ouen-l’Aumône. Par l’association NIL ADMIRARI. Suivre le fléchage le jour J
Deux à la tâche
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