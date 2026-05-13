Spectacle de marionnettes à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Spectacle de marionnettes à la Médiathèque G. Pompidou Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le petit monde des marionnettes vous accueille pour son spectacle entrecoupé de contes.

Deux bibliothécaires présentent plusieurs pièces de théâtre de marionnettes, ainsi que plusieurs contes oraux.

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 94 26 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques Le bâtiment moderne de la médiathèque Georges Pompidou, inauguré en 2003 et conçu par l’architecte international Paul Chemetov, offre une vaste et diverse collection documentaire pour tous les publics. Il propose des services de prêt, de conseils et d’aide à la recherche. En tant que bibliothèque classée et dotée du label d’État « BMVR » (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale), elle se distingue par ses fonds patrimoniaux remarquables. Accès véhicules par la rue des martyrs de la résistance. 38 places de stationnement en surface et 90 en sous-sol, aménagements pour PMR.

Le petit monde des marionnettes vous accueille pour son spectacle entrecoupé de contes.

© Ville de Châlons