Bussang

Spectacle de marionnettes

Bussang Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le théâtre, passion partagée. Venez découvrir, rire, émouvoir et applaudir le talent amateur lors de la petite fête du théâtre amateur à Bussang et à Saint-Maurice-sur-Moselle. Ce soir, le rideau se lève et ça tire des fils !Tout public

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Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 83 17 66 36 vede88@orange.fr

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English :

Theater, a shared passion. Come and discover, laugh, move and applaud amateur talent at la petite fête du théâtre amateur in Bussang and Saint-Maurice-sur-Moselle. Tonight, the curtain goes up, and it’s all over!

L’événement Spectacle de marionnettes Bussang a été mis à jour le 2026-06-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES