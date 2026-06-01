Spectacle de marionnettes Bussang
Spectacle de marionnettes Bussang samedi 27 juin 2026.
Bussang
Spectacle de marionnettes
Bussang Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le théâtre, passion partagée. Venez découvrir, rire, émouvoir et applaudir le talent amateur lors de la petite fête du théâtre amateur à Bussang et à Saint-Maurice-sur-Moselle. Ce soir, le rideau se lève et ça tire des fils !Tout public
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Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 83 17 66 36 vede88@orange.fr
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English :
Theater, a shared passion. Come and discover, laugh, move and applaud amateur talent at la petite fête du théâtre amateur in Bussang and Saint-Maurice-sur-Moselle. Tonight, the curtain goes up, and it’s all over!
L’événement Spectacle de marionnettes Bussang a été mis à jour le 2026-06-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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