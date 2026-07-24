Spectacle de marionnettes Juste Irena Millau
jeudi 25 février 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Spectacle de marionnettes Juste Irena
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-02-25
fin : 2027-02-25
Date(s) :
2027-02-25
par la Cie Paname Pilotis
Elle se nomme Irena et elle est Polonaise. Âgée de 98 ans, elle vit dans une maison de retraite. Qui pourrait soupçonner, sous son visage ridé comme une vieille pomme, son existence héroïque ? Au cours de la Seconde Guerre mondiale Irena et son réseau, principalement constitué de femmes, ont sauvé 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie et de la déportation.
Trois lycéennes du Kansas, Liz, Mega et Sabrina, enquêtent sur la vie de cette personne hors du commun. Dans le même temps, Irena convoque, depuis sa chambre, les fantômes de son passé. Elle puise au plus profond de sa mémoire qui s’étiole. Pour que reste à jamais gravé l’inimaginable.
Actrices de chair et marionnettes-objets renouent le fil de l’histoire d’Irena. Elles racontent les maux d’hier pour prévenir ceux d’aujourd’hui, trouvent les mots justes pour s’adresser aux enfants et aux adolescents qui sont l’incarnation de l’espoir et de tous les possibles.
Conception, mise en scène Cédric Revollon Texte Léonore Chaix Avec Camille Blouet, Anaël Guez, Nadja Maire, Sarah Vermande Création marionnettes Julie Coffinières, Anaël Guez Scénographie Sandrine Lamblin Lumières Jean-Christophe Planchenault en collaboration avec Kevin Hermen Musique, univers sonore Rodolphe Dubreuil
Ce spectacle jeune public, à la fois pédagogique et poétique, contribue à l’indispensable devoir de mémoire et à la défense de valeurs comme l’humanisme, l’empathie et la solidarité. Le Monde
Durée 1 h 20
Tout public à partir de 10 ans
Jauge limitée à 350 personnes
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon
Autour du spectacle
Émission spéciale par Radio Larzac sur le rapport entre l’histoire et la mémoire. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by the Paname Pilotis Company
L’événement Spectacle de marionnettes Juste Irena Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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