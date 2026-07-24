Spectacle de marionnettes Juste Irena Millau

Informations pratiques

Millau

Spectacle de marionnettes Juste Irena

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-25

fin : 2027-02-25

Date(s) :

2027-02-25

par la Cie Paname Pilotis

Elle se nomme Irena et elle est Polonaise. Âgée de 98 ans, elle vit dans une maison de retraite. Qui pourrait soupçonner, sous son visage ridé comme une vieille pomme, son existence héroïque ? Au cours de la Seconde Guerre mondiale Irena et son réseau, principalement constitué de femmes, ont sauvé 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie et de la déportation.

Trois lycéennes du Kansas, Liz, Mega et Sabrina, enquêtent sur la vie de cette personne hors du commun. Dans le même temps, Irena convoque, depuis sa chambre, les fantômes de son passé. Elle puise au plus profond de sa mémoire qui s’étiole. Pour que reste à jamais gravé l’inimaginable.

Actrices de chair et marionnettes-objets renouent le fil de l’histoire d’Irena. Elles racontent les maux d’hier pour prévenir ceux d’aujourd’hui, trouvent les mots justes pour s’adresser aux enfants et aux adolescents qui sont l’incarnation de l’espoir et de tous les possibles.

Conception, mise en scène Cédric Revollon Texte Léonore Chaix Avec Camille Blouet, Anaël Guez, Nadja Maire, Sarah Vermande Création marionnettes Julie Coffinières, Anaël Guez Scénographie Sandrine Lamblin Lumières Jean-Christophe Planchenault en collaboration avec Kevin Hermen Musique, univers sonore Rodolphe Dubreuil

Ce spectacle jeune public, à la fois pédagogique et poétique, contribue à l’indispensable devoir de mémoire et à la défense de valeurs comme l’humanisme, l’empathie et la solidarité. Le Monde

Durée 1 h 20

Tout public à partir de 10 ans

Jauge limitée à 350 personnes

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon

Autour du spectacle

Émission spéciale par Radio Larzac sur le rapport entre l’histoire et la mémoire. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by the Paname Pilotis Company

L’événement Spectacle de marionnettes Juste Irena Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)