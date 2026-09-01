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Spectacle de marionnettes LES MYSTÈRES des OMBRES Montbazon

samedi 12 septembre 2026 · Montbazon

Spectacle de marionnettes LES MYSTÈRES des OMBRES Montbazon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
8, rue de Monts 37250 Montbazon
Ville
37250 Montbazon
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Montbazon

Spectacle de marionnettes LES MYSTÈRES des OMBRES

8, rue de Monts 37250 Montbazon Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

LES MYSTÈRES des OMBRES

Spectacle de marionnettes
C’est la compagnie du petit bois qui vous transformera en détective pour faire vivre une marionnette et partir à la quête des secrets du théâtre d’ombres.
LES MYSTÈRES des OMBRES

Spectacle de marionnettes
L’équipe de la bibliothèque de Montbazon vous invite à découvrir le monde des marionnettes.

C’est la compagnie du petit bois qui vous transformera en détective pour faire vivre une marionnette et partir à la quête des secrets du théâtre d’ombres.

Le samedi 12 septembre 2026 à 14h30
Gratuit, à partir de 4 ans
Avec inscription au 02 47 36 96 13 ou bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr   .

8, rue de Monts 37250 Montbazon Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 96 13  bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.f

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English :

Screening of the documentary
Regards Croisés
Between disability and society
Thursday, November 21 at 8pm.
Screening followed by discussion with
directors Gabriel Campina and John Dauvin.

L’événement Spectacle de marionnettes LES MYSTÈRES des OMBRES Montbazon a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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