Spectacle De Michel Berger à France Gall CS 81144 Montluçon
Spectacle De Michel Berger à France Gall CS 81144 Montluçon dimanche 13 décembre 2026.
Montluçon
Spectacle De Michel Berger à France Gall
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 24.5 – 24.5 – EUR
catégorie 2
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 19:30:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Avec DE MICHEL À FRANCE, Le Concert Extraordinaire propose un spectacle musical hommage dédié à deux figures majeures de la chanson française, Michel Berger et France Gall qui fait revivre sur scène un répertoire devenu intemporel.
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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
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English :
With DE MICHEL À FRANCE, Le Concert Extraordinaire presents a musical tribute to two major figures in French chanson, Michel Berger and France Gall, bringing to life on stage a repertoire that has become timeless.
L’événement Spectacle De Michel Berger à France Gall Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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