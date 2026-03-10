Spectacle de Nicolas Peyrac Le Petit Kursaal Besançon
jeudi 8 avril 2027 · Le Petit Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Spectacle de Nicolas Peyrac
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Rester sur l’essentiel. Rester fidèle à ses mots, à ses notes, à ses histoires.
Depuis plusieurs années, j’ai retrouvé ce plaisir simple d’être seul sur scène. Juste moi, ma guitare et au plus proche de vous.
Dans un nouvel écrin, propice à l’intimité et au partage, je viendrais à votre encontre avec cette nouvelle tournée EN TOUTE LIBERTÉ.
Rester libre de puiser dans mon répertoire, de raconter l’histoire des chansons, de réveiller des titres cachés au fil des albums et de vous livrer (selon mes envies) de nouvelles chansons inédites. Pour vivre ensemble, un moment d’échange et de partage, où chaque concert devient une parenthèse… en toute Liberté. .
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle de Nicolas Peyrac
L’événement Spectacle de Nicolas Peyrac Besançon a été mis à jour le 2026-03-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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