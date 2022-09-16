Spectacle de Noël Snow un noël de chien ! Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Spectacle de Noël Snow un noël de chien !

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 16:30:00

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-30

Synopsis

C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du Père Noël a disparu !

Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux !

Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver.

A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël.

Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël.

Durée 50 minutes

Un conte musical à partir de 3 ans

Buvette et petite restauration sur place !

Pour toute la famille

Places limitées

Salle polyvalente

Synopsis

C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du Père Noël a disparu !

Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux !

Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver.

A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël.

Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël.

Durée 50 minutes

Un conte musical à partir de 3 ans

Buvette et petite restauration sur place !

Pour toute la famille

Places limitées

Salle polyvalente .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Synopsis:

It’s Christmas Eve and Snow, Santa’s little dog, has disappeared!

Without his magical powers to make reindeer fly, it’s impossible to distribute presents!

Grenadine, the chief elf, and her sidekick Potiron have 24 hours to find him.

Join us on a magical journey through Christmas traditions.

An interactive musical show to welcome the Christmas spirit.

Running time 50 minutes

A musical tale for ages 3 and up

Refreshments and snacks on site!

For the whole family

Limited seating

Salle polyvalente

L’événement Spectacle de Noël Snow un noël de chien ! Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON