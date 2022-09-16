Spectacle de Noël Snow un noël de chien ! Fort-Mahon-Plage
mercredi 30 décembre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Spectacle de Noël Snow un noël de chien !
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30 16:30:00
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-12-30
Synopsis
C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du Père Noël a disparu !
Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux !
Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver.
A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël.
Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël.
Durée 50 minutes
Un conte musical à partir de 3 ans
Buvette et petite restauration sur place !
Pour toute la famille
Places limitées
Salle polyvalente
Synopsis
C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du Père Noël a disparu !
Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux !
Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver.
A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël.
Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël.
Durée 50 minutes
Un conte musical à partir de 3 ans
Buvette et petite restauration sur place !
Pour toute la famille
Places limitées
Salle polyvalente .
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Synopsis:
It’s Christmas Eve and Snow, Santa’s little dog, has disappeared!
Without his magical powers to make reindeer fly, it’s impossible to distribute presents!
Grenadine, the chief elf, and her sidekick Potiron have 24 hours to find him.
Join us on a magical journey through Christmas traditions.
An interactive musical show to welcome the Christmas spirit.
Running time 50 minutes
A musical tale for ages 3 and up
Refreshments and snacks on site!
For the whole family
Limited seating
Salle polyvalente
L’événement Spectacle de Noël Snow un noël de chien ! Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON
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