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Spectacle de Perdchouhie à Nairi Vinsobres

Spectacle de Perdchouhie à Nairi Vinsobres vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 26110 Vinsobres

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vinsobres

Spectacle de Perdchouhie à Nairi

Salle polyvalente Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

La bibliothèque propose le spectacle de Perchouhie à Nairi ou la grande histoire dans la petite histoire de ma famille arménienne.
Conte musical et parfumé sur l’Arménie.
Verre de l’amitié partagé à l’issue de la séance
Tout public
  .

Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 39 34  bibli.vinsobres@gmail.com

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English :

The library presents Perchouhie à Nairi or the big story in the little story of my Armenian family.
A fragrant musical tale about Armenia.
Glass of friendship shared at the end of the show
All audiences

L’événement Spectacle de Perdchouhie à Nairi Vinsobres a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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