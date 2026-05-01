Vinsobres

Spectacle de Perdchouhie à Nairi

Salle polyvalente Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La bibliothèque propose le spectacle de Perchouhie à Nairi ou la grande histoire dans la petite histoire de ma famille arménienne.

Conte musical et parfumé sur l’Arménie.

Verre de l’amitié partagé à l’issue de la séance

Tout public

.

Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 39 34 bibli.vinsobres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The library presents Perchouhie à Nairi or the big story in the little story of my Armenian family.

A fragrant musical tale about Armenia.

Glass of friendship shared at the end of the show

All audiences

L’événement Spectacle de Perdchouhie à Nairi Vinsobres a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale