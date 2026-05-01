Spectacle de Perdchouhie à Nairi Vinsobres
Spectacle de Perdchouhie à Nairi Vinsobres vendredi 29 mai 2026.
Vinsobres
Spectacle de Perdchouhie à Nairi
Salle polyvalente Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
La bibliothèque propose le spectacle de Perchouhie à Nairi ou la grande histoire dans la petite histoire de ma famille arménienne.
Conte musical et parfumé sur l’Arménie.
Verre de l’amitié partagé à l’issue de la séance
Tout public
.
Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 39 34 bibli.vinsobres@gmail.com
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English :
The library presents Perchouhie à Nairi or the big story in the little story of my Armenian family.
A fragrant musical tale about Armenia.
Glass of friendship shared at the end of the show
All audiences
L’événement Spectacle de Perdchouhie à Nairi Vinsobres a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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