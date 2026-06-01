Les Estables

Spectacle de portée acrobatique Compost

Place du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

le parcours artistique LE PARTAGE DES EAUX accueille la Keep Company et son spectacle Compost qui célèbre en acrobaties, humour et poésie la conscience de la vie sous toutes ses formes.

Durée: 50 Min

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Place du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

the LE PARTAGE DES EAUX art trail welcomes the Keep Company and their show Compost , which celebrates the awareness of life in all its forms with acrobatics, humor and poetry.

Running time: 50 min

L’événement Spectacle de portée acrobatique Compost Les Estables a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal