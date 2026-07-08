Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Cas Clinique Rue Henri Servain Saint-Brieuc
jeudi 9 juillet 2026 · Rue Henri Servain · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Cas Clinique
Rue Henri Servain Jardin Bellescize Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La danse contemporaine vous ennuie ? Porté par une doctorante au bout du rouleau, ce spectacle-conférence décortique avec humour et ironie la danse du XXe siècle. Entre démons intérieurs, décodage du mouvement et participation du public, préparez-vous à une immersion déjantée qui pourrait s’avérer (bien) plus divertissante que prévu.
Compagnie Ambitus. .
Rue Henri Servain Jardin Bellescize Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Cas Clinique Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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