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AGENDA · Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Cas Clinique Rue Henri Servain Saint-Brieuc

jeudi 9 juillet 2026 · Rue Henri Servain · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Henri Servain
Adresse
Jardin Bellescize
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Cas Clinique

Rue Henri Servain Jardin Bellescize Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09

La danse contemporaine vous ennuie ? Porté par une doctorante au bout du rouleau, ce spectacle-conférence décortique avec humour et ironie la danse du XXe siècle. Entre démons intérieurs, décodage du mouvement et participation du public, préparez-vous à une immersion déjantée qui pourrait s’avérer (bien) plus divertissante que prévu.
Compagnie Ambitus.   .

Rue Henri Servain Jardin Bellescize Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Cas Clinique Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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