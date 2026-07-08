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AGENDA · Saint-Brieuc

Visite Guidée Le Port du Légué au Fil des Siècles Quai Armez Saint-Brieuc

mercredi 8 juillet 2026 · Quai Armez · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Quai Armez
Adresse
Halle Belem
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Visite Guidée Le Port du Légué au Fil des Siècles

Quai Armez Halle Belem Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12 2026-09-17

Du Pont de Pierre à la rive droite du port, découvrez l’histoire de la construction des quais et des cales, des chantiers navals, des bassins à flot, du site de réparation navale et des divers projets qui au fil des années ont vu le jour pour développer le port.
Avec Alain Lamour, guide briochin bénévole
Tout public. Sur inscription auprès des Archives Municipales.   .

Quai Armez Halle Belem Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 79 

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English :

L’événement Visite Guidée Le Port du Légué au Fil des Siècles Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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