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AGENDA · Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Une Corde a Vécu Saint-Brieuc

jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
55 Rue Pinot-Duclos
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Une Corde a Vécu

55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 19:45:00

Date(s) :
2026-07-16

Le Duo Pendu mêle corde lisse, poésie abstraite, humour décalé, tango, marionnettisme et
brouette, pour une histoire circassienne   .

55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Une Corde a Vécu Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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