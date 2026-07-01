Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Une Corde a Vécu

55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 19:45:00

Date(s) :

2026-07-16

Le Duo Pendu mêle corde lisse, poésie abstraite, humour décalé, tango, marionnettisme et

brouette, pour une histoire circassienne .

55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Une Corde a Vécu Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme